Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Скажи, когда будешь готов». Чимаев обратился к Усману

«Скажи, когда будешь готов». Чимаев обратился к Усману
Комментарии

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к многолетнему чемпиону UFC Камару Усману.

«Скажи, когда будешь готов», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

В последний раз Чимаев выходил в октагон 10 апреля. Тогда Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Не так давно Усман обратился к чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу. Ранее спортсмены говорили о готовности провести поединок.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Новость по теме
«Наши болельщики знают, кто лучший». Усман оставил сообщение Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022