«Скажи, когда будешь готов». Чимаев обратился к Усману

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к многолетнему чемпиону UFC Камару Усману.

«Скажи, когда будешь готов», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

В последний раз Чимаев выходил в октагон 10 апреля. Тогда Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Не так давно Усман обратился к чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу. Ранее спортсмены говорили о готовности провести поединок.

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