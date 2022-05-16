Грегора Гиллеспи исключили из рейтинга лёгкого веса UFC

Американский боец смешанных единоборств Грегор Гиллеспи рассказал о том, что его исключили из рейтинга лёгкого веса UFC.

«Парни, я всё ещё нахожусь в UFC, расслабьтесь. Я объясню.



1) Я удалён из рейтинга. Не из организации. (Бойцов удаляют из рейтинга, если они неактивны в течение определённого периода времени, который, как я понял, составляет 12 месяцев).



2) Я не собираюсь никуда уходить. Я люблю UFC, и вопреки тому, что говорят о них ненавистники, UFC ВСЕГДА была более чем хороша для меня. Зарплата отличная, всё супер организованно. Это НЕ их вина, что у меня не было боёв. За последний год они предложили мне множество боёв. Я согласился на все из них против парней, которые стояли в рейтинге впереди меня, и, наоборот, я отказался от всех поединков с парнями, стоящими в рейтинге позади меня. Моя миссия — драться с лучшими бойцами и продвигаться к поясу, а драться с парнями, которые стоят в рейтинге позади меня, — это не способ сделать это, но я также понимаю, что сидеть в течение длительного периода времени без дела — тоже не способ.



3) Я терпеливо жду подходящего боя, который подтолкнёт меня к поясу. Так как Фергюсон отказался от него около 100 раз за последний год, так как Майкл Чендлер не был заинтересован в бое со мной, когда я заговорил об этом, я думаю, что Бенеил Дариуш должен будет сделать это. Я знаю, что ты восстанавливаешься, так что просто предупреди меня за 8 недель и давай сделаем это», — приводит слова Гиллеспи MMAJunkie.