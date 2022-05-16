Бой Физиева и дос Аньоса состоится 9 июля. Этот поединок переносили уже дважды

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев всё-таки проведёт поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, сообщает пресс-служба UFC. Бой пройдёт на турнире UFC 9 июля в Лас-Вегасе.
Изначально бой между Физиевым и дос Аньосом должен был состояться на турнире UFC 272, который пройдёт 5 марта. Этот бой переносился дважды изначально он должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, но был перенесён из-за проблем с получением визы киргизским бойцом.
Последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.
Дос Аньос на турнире UFC 5 марта встретился с Ренато Мойкано. Победу единогласным решением судей тогда праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях.
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