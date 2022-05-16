Пётр Ян показал фотографии из отпуска в Барселоне

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с отдыха. На этот раз Ян показал фотографии из Барселоны.
«Хороший отдых помогает нам работать на пределе возможностей. Но часто момент, когда вы ни минуты не можете выделить на отдых, — это как раз тот момент, когда вы больше всего в нём нуждаетесь.
Так что просто возьмите отпуск, который вы долго откладывали, и вернитесь к делам хорошо отдохнувшим и со свежими идеями», — написал Пётр Ян в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Фото: Из личного архива Петра Яна
Фото: Из личного архива Петра Яна
В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.
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