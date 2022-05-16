Стартовал отбор Международной профессиональной Лиги URAL FC

1 июля 2022 года в Перми при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края пройдет первый турнир Международной профессиональной Лиги по ММА и кикбоксингу URAL Fighting Championship (URAL FC) c участием известных бойцов из 12 стран, сообщает пресс-служба соревнований. Генеральными партнерами Лиги являются компании «Уралхим» и «Уралкалий».



В минувшие выходные в Москве на площадке бойцовского клуба Universal Fighters состоялся первый отборочный этап шоу «Претендент» URAL FC, в рамках которого определились победители в 15 поединках по ММА среди любителей и в 9 по профи.



«Шоу «Претендент» URAL FC — это шанс для спортсменов от 17 до 25 лет даже без профессионального опыта построить профессиональную карьеру в смешанных боевых единоборствах. Лучшие участники пройдут через серию отборочных турниров, чтобы в итоге подписать контракт с Лигой на несколько боев. Заявки на участие в отборе подали спортсмены, представляющие 16 регионов РФ и 6 дружественных стран. Из 48 участников, во второй этап прошли 24», — подчеркнул советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», президент Союза ММА России Радмир Габдуллин



В следующий этап «Претендент» URAL FC прошли:

Среди любителей

61,2 кг — Ислом Мамасаидов (Узбекистан)

70,3 кг — Гуламджан Джуманбаев (Пермь)

77.1 кг — Исрапил Султанов (Пермь)

73 кг — Рамазан Сулейманов (Дагестан)

77,1 кг — Расул Гаджимагомедов (Саратов)

52,2 кг — Кирилл Малютин (Тула)

93 кг — Михаил «Тореадор» Вагаев (Сургут)

70,3 кг — Аслуддин Юсупов (Москва)

65,8 кг — Денис Сафуанов (Пермь)

70,3 кг — Пилипенко Дмитрий(Санкт-Петербург)

84 кг — Ян Логинов (Пермь)

61,2 кг — Хадиятулло Саймутдинов (Пермь)

70,3 кг — Магомед Мусаев (Махачкала)

52,2 кг (женщины) — Алена Морозова (Краснодар)

65,8 кг — Эркин Пратов (Москва)



Среди профессионалов

65,8 кг — Рамазан Даудов (Махачкала)

56,7 кг — Максим Кожевников (Пермь)

65,8 кг — Константин Марарескул (Москва)

77,7 кг — Магомедов Расул (Москва)

72,5 кг — Ислам Алиев (Москва) проф.дебют

61,2 кг — Дмитрий Долмат (Москва)

70,3 кг — Магомедгаджи Зайнулабидов (Москва)

77,1 кг — Амирхосен Мусави (Иран) проф.дебют

84 кг — Саидмагомед Гимбатов (Махачкала).