Стартовал отбор Международной профессиональной Лиги URAL FC

1 июля 2022 года в Перми при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края пройдет первый турнир Международной профессиональной Лиги по ММА и кикбоксингу URAL Fighting Championship (URAL FC) c участием известных бойцов из 12 стран, сообщает пресс-служба соревнований. Генеральными партнерами Лиги являются компании «Уралхим» и «Уралкалий».
В минувшие выходные в Москве на площадке бойцовского клуба Universal Fighters состоялся первый отборочный этап шоу «Претендент» URAL FC, в рамках которого определились победители в 15 поединках по ММА среди любителей и в 9 по профи.
«Шоу «Претендент» URAL FC — это шанс для спортсменов от 17 до 25 лет даже без профессионального опыта построить профессиональную карьеру в смешанных боевых единоборствах. Лучшие участники пройдут через серию отборочных турниров, чтобы в итоге подписать контракт с Лигой на несколько боев. Заявки на участие в отборе подали спортсмены, представляющие 16 регионов РФ и 6 дружественных стран. Из 48 участников, во второй этап прошли 24», — подчеркнул советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», президент Союза ММА России Радмир Габдуллин
В следующий этап «Претендент» URAL FC прошли:
Среди любителей
61,2 кг — Ислом Мамасаидов (Узбекистан)
70,3 кг — Гуламджан Джуманбаев (Пермь)
77.1 кг — Исрапил Султанов (Пермь)
73 кг — Рамазан Сулейманов (Дагестан)
77,1 кг — Расул Гаджимагомедов (Саратов)
52,2 кг — Кирилл Малютин (Тула)
93 кг — Михаил «Тореадор» Вагаев (Сургут)
70,3 кг — Аслуддин Юсупов (Москва)
65,8 кг — Денис Сафуанов (Пермь)
70,3 кг — Пилипенко Дмитрий(Санкт-Петербург)
84 кг — Ян Логинов (Пермь)
61,2 кг — Хадиятулло Саймутдинов (Пермь)
70,3 кг — Магомед Мусаев (Махачкала)
52,2 кг (женщины) — Алена Морозова (Краснодар)
65,8 кг — Эркин Пратов (Москва)
Среди профессионалов
65,8 кг — Рамазан Даудов (Махачкала)
56,7 кг — Максим Кожевников (Пермь)
65,8 кг — Константин Марарескул (Москва)
77,7 кг — Магомедов Расул (Москва)
72,5 кг — Ислам Алиев (Москва) проф.дебют
61,2 кг — Дмитрий Долмат (Москва)
70,3 кг — Магомедгаджи Зайнулабидов (Москва)
77,1 кг — Амирхосен Мусави (Иран) проф.дебют
84 кг — Саидмагомед Гимбатов (Махачкала).
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