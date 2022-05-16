«Я — лучший Рафаэль в UFC». Физиев высказался об анонсе боя с дос Аньосом

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев отреагировал на официальную информацию о дате его боя с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Напомним, пресс-служба лиги объявила, что поединок пройдёт 9 июля на турнире в Лас-Вегасе.



«Я лучший Рафаэль в UFC», — написал Физиев в своих социальных сетях.



Бой между Физиевым и дос Аньосом должен был состояться на турнире UFC 272, который пройдёт 5 марта. Этот бой переносился дважды. Изначально он должен был пройти 19 февраля в Лас-Вегасе, но был перенесён из-за проблем киргизского бойца с получением визы.



Последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.



Дос Аньос на турнире UFC 5 марта встретился с Ренато Мойкано. Победу единогласным решением судей тогда праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях.

Новость по теме Бой Физиева и дос Аньоса состоится 9 июля. Этот поединок переносили уже дважды