Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, почему считает чемпиона лиги Александера Волкановски величайшим полулегковесом в истории.
«Волкановски сказал, что станет величайшим полулегковесом в итосрии, если сможет в третий раз побить Макса Холлоуэя. И мне нравится это, потому что я впечталён тем, ка кон дерётся, остаётся голодным чемпионом. Он считает, что му есть что доказывать. Думает, что еще не всего добился в полулёгком весе. Но он ошибается. Волкановски уже может анзывать себя величайшим полулегковесом в истории. Глупо говорить, что ты хочешь побить в третий раз парня, которого уже избил дважды. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Соннена BJPenn.
Третий бой между Волкановски и Холлоуэм пройдёт 2 июля на турнире UFC 276.
Напомним, Волкановски провёл 24 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 23 победы и потерпел одно поражение. В своем последнем бою, который состоялся 9 апреля, Волкановски одержал победу над Чен Сон Джоном.
Холлоуэй, в свою очередь, одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. В своём последнем бою, который состоялся 13 ноября, американец победил Яира Родригеса.
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