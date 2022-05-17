Промоутер Усика прокомментировал победу Бивола над Альваресом

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о победе Дмитрия Бивола над Саулем Канело Альваресом.
«После победы Бивола над Канело у меня такие же мысли, как после боя Усика и Джошуа. Сила и мощь не значат, что ты победитель. Боксёрские навыки гораздо важнее. Знаете почему? Потому что это бокс. Бокс и боксёрские навыки — звучит похоже, верно? Это не пауэрлифтинг, не борьба, а бокс. Прежде всего ты должен показать навыки бокса, работу ног, строгую дисциплину в ринге. Ты должен придерживаться плана и действовать согласно ему. Так и вышло», — рассказал Красюк в интервью Робу Теббатту.
Поединок Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
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