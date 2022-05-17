Порье — о Ковингтоне: он – всё, что мне не нравится в смешанных единоборствах

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился мнением о соотечественнике Колби Ковингтоне.
«Он — всё, что мне не нравится в смешанных единоборствах. Он — персонаж мультфильма. Все его действия нацелены на дополнительные клики, просмотры. Ничего из этого не является подлинным. Он может бороться. Он жесткий. Я был рядом с ним много лет, тренировался с ним в одном спортзале. Но он — просто подделка, фальшивка.
Мне действительно не нравится этот парень, и я говорил, что не хочу, чтобы он заработал на бою со мной. Но я не хочу сидеть в режиме ожидания, последний раз я дрался в декабре. Я немного злюсь на себя за то, что согласился. Не то чтобы я беспокоился о нём или его мастерстве, или о чём-то подобном. Я просто не хочу, чтобы этот чёртов парень процветал, потому что я согласился на бой с ним, и точка. По крайней мере, если поединок состоится, я не собираюсь уступать ему», — приводит слова Порье MMA Mania.
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Напомним, 14 мая Порье принял вызов на бой от Ковингтона. Дастин выразил желание, чтобы он состоялся 30 июля. Официальной информации о поединке нет.
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