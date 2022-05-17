Роуз: Чарло не хочет боя с Цзю, так как Тимофей – самый опасный в первом среднем весе

Известный менеджер Джордж Роуз, который продвигает Тимофея Цзю, рассказал о начале переговоров о бое с американским боксёром первого среднего веса Джермеллом Чарло в Лос-Анджелесе.
«Мне нравится, что Чарло и его команда притворяются, что не знают Тима, но, когда они говорят, что Тим не заслуживает боя с ним, это происходит, потому что Джермелл не хочет с ним драться, так как Цзю самый опасный парень в первом среднем весе», — приводит слова Роуза Boxing Scene.
Отметим, впереди у Чарло ещё две обязательные защиты пояса — с Себастьяном Фундорой для WBA и Бахрамом Муртазалиевым для WBC, а Цзю является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.
Магомед Курбанов вызвал на бой Тима Цзю.
Напомним, в ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) Чарло нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо в 10-м раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.
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