Соннен: не уверен, что Махачев будет фаворитом боя с Оливейрой

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался по поводу возможного боя между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Если бы Ислам получил эту возможность и вышел бы на титульный бой с Оливейрой, мне было бы очень интересно увидеть коэффициенты на этот поединок. Например, пару недель назад я бы без сомнений вам сказал, что фаворитом является Ислам, но вопрос лишь – насколько. Ислам точно был фаворитом, но насколько большим? Может, три к одному? Ну около того.



Но сейчас я не уверен, что он фаворит. Два к одному, три к одному — я не уверен, что он фаворит после того, что Оливейра показал в последнем бою. Понятно, что коэффициенты на сам поединок никак не влияют, но наше ожидание, предвкушение этого боя сейчас на совершенно другом уровне», — сказал Чейл Соннен на своём YouTube-канале.