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Штырков выразил желание провести бой с Исмаиловым по правилам бокса

Штырков выразил желание провести бой с Исмаиловым по правилам бокса
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался по поводу предстоящего поединка с Михаилом Мохнаткиным, а также рассказал о том, что готов провести второй бой с Магомедом Исмаиловым, но уже по правилам бокса.

«Нас ждёт хорошее противостояние. Бокс не сильно отличается от той же ударной техники в ММА. Мы и боксируем на тренировках, спаррингуемся. Думаю, что с Мохнаткиным получится зарубиться нормально. Он так-то тоже непрофильный боксёр.

В общем это интересный опыт. Меня радует, что идёт такое движение вперёд в моей жизни, а достойный соперник и отличное финансовое предложение делают этот опыт втройне более интересным.

Далеко загадывать не буду, но скажу, что да, при хорошем предложении и моих физических кондициях, думаю, не откажусь выйти в ринг и против профессионала. А так, если сейчас всё пройдёт хорошо, то, может, с Исмой вот и побоксируем. Проведём реванш уже по правилам бокса, так сказать. Почему нет? Думаю, что такой неожиданный формат был бы для всех интересен.

С тем же Кудряшовым было бы интересно побоксировать. Вообще много ребят, которые сейчас в такой уже полупрофессиональной среде, в том смысле, что смешивают… боксёры, бойцы ММА», — приводит слова Штыркова Telegram-канал RCC: MMA & Boxing.

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