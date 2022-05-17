Веласкесу снова отказали в освобождении под залог

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес останется в тюрьме, после того как судья Шелина Браун во второй раз отказала ему в освобождении под залог во время судебного процесса по обвинению в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщает MMA Fighting.

Веласкес явился в суд в понедельник вместе со своим адвокатом Марком Герагосом, который утверждал, что его клиент готов согласиться на значительный залог в $ 1 млн, а также на ношение электронного браслета и постоянное пребывание в своей резиденции. Герагос также утверждал, что Веласкес может даже иметь рядом с собой человека, который будет постоянно контролировать его поведение, если он выйдет на свободу.



Герагос утверждал, что Веласкес может страдать от травматической черепно-мозговой травмы, а также от возможной ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии), которая представляет собой дегенерацию мозга, вызванную повторяющимися травмами головы.



Хотя эти состояния могут быть использованы в качестве защиты на суде, судья Браун отказалась рассматривать их как изменения в нынешних обстоятельствах Веласкеса, прежде чем приказать ему вернуться в тюрьму в ожидании суда.

Веласкес был арестован 28 февраля, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.



Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его четырёхлетнего сына. Кейн промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.



Примечательно, что обвиняемого в растлении сына Веласкеса суд отпустил под залог.