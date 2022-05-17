Асхаб Магомедов устроил потасовку с охранниками на парковке. В дело вмешалась полиция

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов едва не устроил драку с сотрудниками службы безопасности на парковке возле Казанского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который выложил запись с видеокамер.

По сообщениям источника, инцидент произошёл ещё 25 апреля. Магомедов объехал шлагбаум и без разрешения вырулил на парковку возле Казанского вокзала. Позже боец вступил в конфликт с охранниками, после чего на место была вызвана полиция. Она задержала бойца, но вскоре отпустила с миром. Как сообщают источники «Базы», Асхабова отпустили из-за неведомой «корочки», которую он показал полицейским, однако сам боец это отрицает.

Ранее Магомедов стал соучастником резонансного ДТП в Москве. Он находился в автомобиле Porshe с известным блогером и стримером Некоглаем, когда в их машину врезался другой участник инцидента, который вылетел на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.