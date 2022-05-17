Магомедов раскрыл детали конфликта с охранниками на парковке Казанского вокзала

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов объяснил свою потасовку с охранниками на парковке у Казанского вокзала в Москве.

«Мы опаздывали на поезд. Когда я проезжал шлагбаум, слева от него был просто пластмассовый конус. Я, короче, хотел слева объехать и просто заехал на этот конус, который стоит рублей 200, наверное. Он даже в теории не ломается, он просто сгибается.

Ко мне охранник подошёл, начал там что-то орать матом. Ну, естественно, я ему матом тоже ответил, цитату не буду приводить. Я пошёл на вокзал, прихожу — стоят сотрудники полиции. Мне сказали: «Ты готов оплатить штраф за него?» Я говорю: «Я хоть 10 конусов куплю». Они записали мой номер, сделали свою работу, и всё. Когда я выезжал, четыре клоуна-охранника стали поперёк шлагбаума и не давали мне выехать. Естественно, я чуть-чуть подгазовываю, и всё. Один из них ударил со всей дури по капоту, и, естественно, я вышел, начал как-то агрессировать, но никого пальцем не тронул», — приводит слова Магомедова Baza.