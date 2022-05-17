Тони Фергюсон высказался по поводу возможного завершения карьеры

Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, что не собирается завершать карьеру после поражения в бою с Майклом Чендлером.

«Я вернулся домой, поговорил с отцом, со своими тренерами и сказал им, что, если бы у меня не было воли и желания вернуться, если бы я не сделал ничего хорошего в первом раунде, я бы объявил об отставке. Я бы сказал, «К чёрту всё это, я выхожу в отставку и буду заниматься чем-то другим», но я вернулся домой, пересмотрел бой, и у меня будто что-то щёлкнуло в голове – я понял, что всё было не так печально.



Если бы у меня не было ни воли, ни желания заниматься этим и если бы Дана Уайт не сказал, что я выглядел феноменально в первом раунде, я бы покончил со всем этим. Но я выглядел хорошо и чувствую, что чертовски голоден», – заявил Фергюсон в интервью Submission Radio.

Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.