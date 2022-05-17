Определился следующий соперник Азамата Мурзаканова в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов следующий поединок проведёт с представителем США Девином Кларком. Противостояние состоится на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 13 августа. Об этом информирует издание MMAJunkie, ссылаясь на ряд источников, знакомых с планами промоушена.
Мурзаканов стал бойцом UFC, пробившись через Претендентскую серию президента UFC Даны Уайта в августе 2021 года. В дебютном поединке промоушена Мурзаканов в рамках предварительного карда турнира UFC Вегас 50 в третьем раунде нокаутировал камерунца Тафона Нчакви.
Кларк в предыдущем поединке техническим нокаутом одолел американского бойца Уилльяма Найта.
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