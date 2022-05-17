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«Частично ситуация соответствовала правде». Асхаб Магомедов — о конфликте с охранниками

«Частично ситуация соответствовала правде». Асхаб Магомедов — о конфликте с охранниками
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Российский боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов заявил, что у него не было конфликта с охранниками на парковке у Казанского вокзала в Москве. Ранее сообщалось, что Магомедов на парковке едва не устроил драку с сотрудниками службы безопасности.

«Никакого конфликта не было. Телевизионные журналисты, которые первыми подняли эту историю, поступили, мягко говоря, нехорошо. Лишь частично описанная ситуация соответствовала правде. Протокол о мелком хулиганстве? Не стану ни подтверждать, ни опровергать, что в отношении меня было открыто административное дело. Задавайте этот вопрос тем, кто об этом сообщил», — приводит слова Магомедова «РИА Новости Спорт».

Прежде говорилось, что описываемый инцидент случился ещё 25 апреля. Магомедов объехал шлагбаум и без разрешения вырулил на парковку возле Казанского вокзала. Позже боец вступил в конфликт с охранниками, после чего на место была вызвана полиция. Она задержала бойца, но вскоре отпустила.

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