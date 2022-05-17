Поветкин отреагировал на победу Ковалёва в бою с Пулевым

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, россиянин Александр Поветкин разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив соотечественника Сергея Ковалёва с победой, одержанной им в поединке с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.



«С победой, Сергей», — написал Поветкин.



Напомним, бой Ковалёва и Пулева прошёл в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Противостояние продлилось 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.



Ранее сообщалось, что Поветкин за победу над Пулевым гарантированно получит $ 500 тыс. Заработок Тервела составит $ 195 тыс.

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