Поветкин отреагировал на победу Ковалёва в бою с Пулевым
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, россиянин Александр Поветкин разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив соотечественника Сергея Ковалёва с победой, одержанной им в поединке с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.
«С победой, Сергей», — написал Поветкин.
Напомним, бой Ковалёва и Пулева прошёл в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Противостояние продлилось 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Поветкин за победу над Пулевым гарантированно получит $ 500 тыс. Заработок Тервела составит $ 195 тыс.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
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