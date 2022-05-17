Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хирн отреагировал на слова де ла Хойи про «самое тупое решение» свести Сауля с Биволом

Хирн отреагировал на слова де ла Хойи про «самое тупое решение» свести Сауля с Биволом
Комментарии

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о критике со стороны бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи по поводу решения организовать поединок мексиканца Сауля Альвареса с россиянином Дмитрием Биволом.

«У нас нет права голоса по поводу того, какой следующий бой проведёт Сауль Альварес. Хотя я, конечно, с радостью бы и притворился, что у нас есть такое право. Они вместе с Эдди Рейносо принимают все решения.

А вообще я думаю, что это выставляет бокс в невыгодном свете, когда Оскар говорит: «Слушай, я бы дал тебе более лёгкие бои, в которых тебя никто бы не победил». Сауль не хочет более лёгких вариантов! Он, скорее, завершил бы карьеру», — приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022