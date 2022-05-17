Хирн отреагировал на слова де ла Хойи про «самое тупое решение» свести Сауля с Биволом

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о критике со стороны бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи по поводу решения организовать поединок мексиканца Сауля Альвареса с россиянином Дмитрием Биволом.



«У нас нет права голоса по поводу того, какой следующий бой проведёт Сауль Альварес. Хотя я, конечно, с радостью бы и притворился, что у нас есть такое право. Они вместе с Эдди Рейносо принимают все решения.



А вообще я думаю, что это выставляет бокс в невыгодном свете, когда Оскар говорит: «Слушай, я бы дал тебе более лёгкие бои, в которых тебя никто бы не победил». Сауль не хочет более лёгких вариантов! Он, скорее, завершил бы карьеру», — приводит слова Хирна Bad Left Hook.



Бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: