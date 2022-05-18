Гаджиев: мне если заплатят, я правила поменяю

Российский спортивный функционер Камил Гаджиев на пресс-конференции перед одним из турниров ответил на вопрос о том, сколько ему заплатили за новые правила, согласно которым бойцы могут в одном раунде бороться в партере не более одной минуты.

«У меня коммерческая организация. Мне если заплатят, я правила поменяю. Я как есть говорю, какие проблемы? Мы же бизнесом занимаемся», — заявил Гаджиев на пресс-конференции.

Отметим, что в данном случае речь идёт о бое Наримана Аббасова и Марифа Пираева. Пираев выразил претензию новым правилам, именно на эту претензию и последовал ответ Камила Гаджиева.

Поединок между Аббасовым и Пираевым запланирован на 10 июня.

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