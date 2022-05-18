Ракич выбыл на 6-12 месяцев из-за травмы после боя с Блаховичем

Сербский боец UFC Александар Ракич выбыл на 6-12 месяцев из-за травмы после поединка с польским бойцом Яном Блаховичем, сообщает MMA Fighting.
По информации источника, Ракич порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Срок его восстановления – от полугода до года.
Поединок завершился победой Блаховича техническим нокаутом. Его соперник из Сербии получил травму колена, из-за чего не смог продолжить поединок. После боя он не мог передвигаться самостоятельно.
За всю карьеру Ракич провёл 17 боёв, в которых 14 раз одолел соперников и три раза потерпел поражение. До юля с Блаховичем у него было две победы кряду. Он был сильнее Энтони Смита и Тиаго Сантоса. В UFC Ракич дебютировал 2 сентября 2017 года в бою против Франсимара Баррозу, победив единогласным решением судей.
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