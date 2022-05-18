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Абдель-Азиз отреагировал на вызов, который Хабибу бросил Фергюсон

Абдель-Азиз отреагировал на вызов, который Хабибу бросил Фергюсон
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на предложение американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона, которое тот оставил для экс-чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Тони предложил Хабибу принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), а позже написал, что Нурмагомедов может и дальше от него убегать.

«Тони, дружище, ты ничего не можешь сделать лучше, чем Хабиб. Даже если вы, ребята, устроите соревнование по мочеиспусканию, Хабиб победит тебя», — написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020, когда одержал победу в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Фергюсон в последнем бою уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере:

Оливейре нужно забыть про пояс. Хабиб сделает всё, чтобы бразильца бросили под Махачева Оливейре нужно забыть про пояс. Хабиб сделает всё, чтобы бразильца бросили под Махачева
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