Президент WBC рассказал о будущем Деонтея Уайлдера

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о состоявшемся разговоре с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.
«Я разговаривал с ним пару месяцев назад. Могу сказать, что у него всё отлично, и он с нетерпением ждёт возобновления боксёрской карьеры», — приводит слова Сулеймана в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на Sky Sports.
В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, Уайлдер уступил британцу Тайсону Фьюри. Противостояние завершилось в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона, благодаря чему он защитил титул чемпиона мира. Это был уже их третий поединок. В первом поединке между ними была зафиксирована ничья. Второй также остался за Фьюри.
Фьюри устроил вечеринку после победы над Уайлдером:
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