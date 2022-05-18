Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Тактаров будет в углу Рината Фахретдинова во время его дебюта в UFC

Олег Тактаров будет в углу Рината Фахретдинова во время его дебюта в UFC
Комментарии

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что будет в углу российского бойца ММА Рината Фахретдинова на турнире UFC Fight Night 207 с главным поединком Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк.

«Буду краток. Вегас, 4 июня, я буду у Рината Факретдинова в углу», — сообщил Тактаров в своих социальных сетях.

Напомним, Ринат готовится к дебюту в UFC. 4 июня российский боец должен сразиться с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.

Олег Тактаров обратился к подписчикам после избиения в Мексике:

Ранее Фахретдинов обратился к президенту UFC Дане Уайту, призвав его готовить бонус для него.

Новость по теме
Россиянин Ринат Фахретдинов — о предстоящем дебюте в UFC: Дана, готовь бонус
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022