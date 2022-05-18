Олег Тактаров будет в углу Рината Фахретдинова во время его дебюта в UFC
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что будет в углу российского бойца ММА Рината Фахретдинова на турнире UFC Fight Night 207 с главным поединком Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк.
«Буду краток. Вегас, 4 июня, я буду у Рината Факретдинова в углу», — сообщил Тактаров в своих социальных сетях.
Напомним, Ринат готовится к дебюту в UFC. 4 июня российский боец должен сразиться с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.
Олег Тактаров обратился к подписчикам после избиения в Мексике:
Ранее Фахретдинов обратился к президенту UFC Дане Уайту, призвав его готовить бонус для него.
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