Владимир Кличко намерен побить рекорд Джорджа Формана

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что хотел вернуться в бокс с целью побить рекорд легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в возрасте 45 лет. Об этом Владимир рассказал в эфире передачи на TalkTV.
«Я подумал, что хорошо бы написать Тайсону Фьюри и спросить у него, что он думает насчёт последнего танца. Но я не сделал это, потому что сейчас мой разум занят другими вещами», — сказал Кличко.
Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.
Владимир Кличко вышел на ринг и провёл спарринг:
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