Фергюсон ответил Абдель-Азизу по поводу своего сравнения с Хабибом

Американский боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на слова известного спортивного менеджера Али Абдель-Азиза. Ранее Абдель-Азиз заявил, что Фергюсон ничего не сможет сделать лучше, чем экс-чемпион UFC в лёгком весе. Он сказал, в частности, что россиянин Хабиб Нурмагомедов возьмёт верх, даже если они устроят соревнование по мочеиспусканию.



«Что ж, Али, я прям сижу и писаю. Пусть этот толстяк знает, что ему нужно встать. В общем, дай мне знать, когда он будет готов соревноваться», — написал Фергюсон в своих социальных сетях.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. Фергюсон в последнем бою проиграл нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру.

Почему Хабиб – не величайший в истории?