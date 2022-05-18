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«У Асхаба день рождения». Блогер Некоглай прокомментировал арест Магомедова

«У Асхаба день рождения». Блогер Некоглай прокомментировал арест Магомедова
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Стример Николай «Nekoglai» Лебедев поделился подробностями относительно задержания российского бойца смешанных единоборств Асхаба Магомедова.

«Если коротко — лежу я спокойно в кровати, сплю. Ничего не предвещает беды. Как вдруг залетают два человека вооружённых: автоматы, пистолеты, светошумовые гранаты, гранатометы. Ну, реально, примерно так и было. Начинают кричать «Руки за спину». Я сам только проснулся, ничего не понимаю, убираю одну за спину. Мне говорят: «Вторую руку за спину». Я сижу, мне по рёбрам. Как проснулся, думаю — доброе утро.

У Асхаба сегодня день рождения, я подумал: «ничего себе, кто-то пранканул на день рождения», а это никакой не пранк», — сказал стример в своём телеграм-канале.

Напомним, Магомедова задержали в номере «AZIMUT Отель Олимпик Москва» по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего.

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