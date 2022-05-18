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Шимон Смотрицкий вновь будет драться за право попасть в UFC

Шимон Смотрицкий вновь будет драться за право попасть в UFC
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Боец клуба «Архангел Михаил» Шимон Смотрицкий получил ещё одно приглашение на выступление в престижном отборочном турнире Dana White's Contender Series. Об этом рассказал сам Смотрицкий, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.

За право попасть в промоушен Даны Уайта Шимон сразится с бойцом из США Билли Гоффом. Поединок состоится 2 августа в ходе второй недели отборочных боёв серии.

«Контракт подписан! Второго августа, Лас-Вегас. Я буду биться за контракт с UFC. Я приду в моей лучшей форме и заберу это победу», — написал Смотрицкий.

Напомним, Смотрицкий уже выступал в рамках претендентской серии Даны Уайта. В октябре прошлого года он встречался с Майком Мэлоттом, уступив ему удушающим приёмом на 39-й секунде противостояния.

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