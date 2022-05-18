Чендлер обозначил позицию по решению UFC лишить Оливейру пояса после проваленной весогонки
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказал мнение, что в UFC приняли верное решение, лишив бразильца Чарльза Оливейру чемпионского пояса, после того как он не смог сделать вес перед поединком с Джастином Гэтжи.
«У меня твёрдая позиция по этому вопросу. Я считаю, что в UFC поступили правильно. Уложиться в лимит весовой категории — самая простая вещь для нас, бойцов. На самом деле я никогда не стал бы пинать лежачего. Но с Оливейрой всё в порядке, потому что в конце концов он выиграл свой поединок. Конечно, он всё ещё чемпион, но всё в нашей жизни имеет свои последствия», — сказал Чендлер в интервью на канале Bussin' With The Boys в YouTube.
7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:
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