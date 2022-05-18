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Никулин — Минееву: я разберу тебя, мешок

Никулин — Минееву: я разберу тебя, мешок
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Российский боец смешанных единоборств Тимур Никулин ответил на колкие высказывания своего следующего соперника Владимира Минеева.

«Я разберу тебя, мешок», — написал Никулин в социальных сетях.

Минеев и Никулин сразятся 12 июня. Соперники проведут поединок по правилам бокса: шесть раундов по три минуты.

Напомним, в последний раз Владимир сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

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