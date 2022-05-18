Рафаэль Физиев: уже готовлюсь к поединку с Махачевым

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался по поводу россиянина Ислама Махачева.
«Я думаю, Ислам будет следующим чемпионом, – уверен в этом. И когда я думаю о чемпионском поясе, думаю об Исламе и уже готовлюсь к поединку с ним. Я уверен, он следующий чемпион и является лучшим легковесом на данный момент. У него отличная ударка, реакция, превосходная борьба и грэпплинг, он силён ментально и у него большая фанатская база.
Если всё пойдет по плану, после того как я побью дос Аньоса, я проведу ещё один бой и буду драться за чемпионский пояс. Может быть, это будет Джастин Гэтжи или Дастин Порье. Я одержу две победы и получу титульный шанс», — сказал Физиев в интервью Submission Radio.
Напомним, Физиев 9 июля проведёт свой бой с Исламом Махачевым на турнире в Лас-Вегасе.
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