Рафаэль Физиев: уже готовлюсь к поединку с Махачевым

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался по поводу россиянина Ислама Махачева.

«Я думаю, Ислам будет следующим чемпионом, – уверен в этом. И когда я думаю о чемпионском поясе, думаю об Исламе и уже готовлюсь к поединку с ним. Я уверен, он следующий чемпион и является лучшим легковесом на данный момент. У него отличная ударка, реакция, превосходная борьба и грэпплинг, он силён ментально и у него большая фанатская база.



Если всё пойдет по плану, после того как я побью дос Аньоса, я проведу ещё один бой и буду драться за чемпионский пояс. Может быть, это будет Джастин Гэтжи или Дастин Порье. Я одержу две победы и получу титульный шанс», — сказал Физиев в интервью Submission Radio.

Напомним, Физиев 9 июля проведёт свой бой с Исламом Махачевым на турнире в Лас-Вегасе.