Хабиб намерен организовать поединок между Фёдором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что он хочет организовать бой между Фёдором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом.
«Думаю, многое зависит от того, как пройдёт предстоящий турнир 20 мая. Если Йорган Де Кастро выиграет, тогда он точно получит титульный бой против действующего чемпиона в тяжёлом весе Ризвана Куниева. Но у нас есть хорошие новости и для Джуниора дос Сантоса. Если дос Сантос выиграет, я очень хочу организовать бой против Фёдора Емельяненко.
Но сначала ему нужно сфокусироваться на бое против Йоргана. В эту пятницу его ждёт очень жёсткий оппонент. Я хочу поговорить со своим другом Скоттом Кокером, потому что Фёдор связан контрактом с Bellator. Я не знаю, что они дальше будут делать с ним. Но мы точно можем поговорить и сотворить некую историю.
Почему бы и нет?! Эти парни долгое время являлись лицом ММА. На мой взгляд, Фёдор — величайший боец всех времён. Джуниор был чемпионом UFC на протяжении нескольких лет. Считаю, что и бойцы, и фанаты заслужили такой бой», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром Eagle FC 47.
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