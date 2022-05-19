Глава Bellator ответил Хабибу на желание провести бой между Емельяненко и дос Сантосом

Глава Bellator Скотт Кокер ответил президенту промоушена Eagle FC Хабибу Нурмагомедову, который выразил желание провести бой Джуниора дос Сантоса и Фёдора Емельяненко.
«Спасибо за вызов, Хабиб, очень жду встречи на следующей неделе, ужин за тобой», — написал Кокер в своём «твиттер-аккаунте».
Бразилец дос Сантос встретится с кабовердианцем Йорганом де Кастро. Бой стостоится в ночь на 21 мая на турнире Eagle FC 47.
Напомним, ранее Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что он хочет организовать бой между Фёдором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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