«Передайте ему это сообщение». Махачев обратился к тренеру Оливейры

Ислам Махачев ответил тренеру Чарльза Оливейры, который предложил провести бой между ними в Бразилии, на родине своего подопечного.
«Тренер Оливейры просит меня провести бой в Бразилии. Передайте ему это сообщение: на этой лошади, я приду в его страну, заберу пояс чемпиона и принесу его в горы Дагестана. Там, где он и должен быть», — написал Махачев в одной из своих социальных сетей.
Ранее Диего Лима, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, высказался по поводу вероятной встречи своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым. Он выразил желание провести бой вместо Абу-Даби в Бразилии.
На прошлой неделе Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Ислам Махачев в своём следующем бою должен встретиться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.
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