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Гига Чикадзе бросил вызов Корейскому Зомби

Гига Чикадзе бросил вызов Корейскому Зомби
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе вызвал на бой корейца Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский Зомби.

«Давай сделаем это, Корейский Зомби», — написал Чикадзе в социальных сетях.

Последний бой Чикадзе провёл с американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Vegas 46. Их бой был главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен.

Корейский Зомби в своём последним поединке встречался с Александром Волкановски на турнире UFC 273. Волкановски имел большое преимущество над соперником на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом он защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

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