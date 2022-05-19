Даниэль Кормье сообщил о потенциальной дате поединка между Порье и Ковингтоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о том, что поединок между американцами Дастином Порье и Колби Ковингтоном может состояться 30 июля.

«Скажу честно, я не был уверен, что Дастин примет этот поединок, потому что на бумаге это кошмарный матч для него, верно? Но он настоящий пёс. Мне нравится этот поединок! Я слышал, что 30 июля — дата боя», — написал Кормье в своих социальных сетях.

В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.



Ковингтон в последнем бою одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Колби праздновал победу единогласным решением судей.