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Даниэль Кормье сообщил о потенциальной дате поединка между Порье и Ковингтоном

Даниэль Кормье сообщил о потенциальной дате поединка между Порье и Ковингтоном
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о том, что поединок между американцами Дастином Порье и Колби Ковингтоном может состояться 30 июля.

«Скажу честно, я не был уверен, что Дастин примет этот поединок, потому что на бумаге это кошмарный матч для него, верно? Но он настоящий пёс. Мне нравится этот поединок! Я слышал, что 30 июля — дата боя», — написал Кормье в своих социальных сетях.

В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.

Ковингтон в последнем бою одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Колби праздновал победу единогласным решением судей.

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