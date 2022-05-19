Канело Альварес — единственный боец, попавший в топ-10 рейтинга Forbes, Макгрегор — 35-й

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор занял в нём 35-е место.

Чтобы составить список 50 самых высокооплачиваемых спортсменов, Forbes отслеживал доходы, полученные в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года.

В 2021 году Конор был признан Forbes номером 1 в категории самых высокооплачиваемых спортсменов. Сообщалось, что за этот год ирландец заработал $ 180 млн отчасти благодаря продаже контрольного пакета акций своего бренда виски Proper No. 12. Несмотря на то что Макгрегор опустился с первого места на 35-е, он по-прежнему остаётся самым высокооплачиваемым спортсменом смешанных единоборств.

Самым высокооплачиваемым спортсменом из боевых видов спорта стал мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес. Он единственный, кто вошёл в десятку лучших в 2022 году. По сообщениям, Альварес получил $ 90 млн.



Британец Тайсон Фьюри занял 18-е место в списке, заработав $ 62 млн.