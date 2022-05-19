Чейл Соннен предложил Тони Фергюсону сразиться с Нейтом Диазом

Бывший боец UFC Чейл Соннен дал комментарий по поводу возможного боя между американцами Тони Фергюсоном и Нейтом Диазом.

«Если Тони перейдёт в полусредний вес, то я бы очень хотел увидеть его бой с Нейтом Диазом. Это сразу решает проблему. Это был бы очень большой бой, это был бы интересный бой, это был бы ностальгический бой, который отвечал бы всем требованиям, которые мы, фанаты, хотим видеть. Мы не так часто получаем такое, мы не так часто получаем удовольствие от спорта», — приводит слова Соннена BJ Penn.

Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.