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Энтони Смит объяснил, почему Тейшейра одолеет Прохазку

Энтони Смит объяснил, почему Тейшейра одолеет Прохазку
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Боец ММА Энтони Смит считает, что чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра сможет защитить свой титул в поединке с представителем Чехии Иржи Прохазкой.

«Я думаю, что Гловер выиграет этот бой. Вероятно, он андердог, но, как по мне, в большинстве случаев он выиграет этот бой.

Иржи — дикий человек, не знаешь, что получишь, он может быть сумасшедшим, может быть способен словить его на ошибке. Но я думаю, если разложить всё по полочкам, взглянуть на набор навыков, то мы увидим, что Гловер лучше во всём», — приводит слова Смита BJ Penn.

Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.

«20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе «20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе
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