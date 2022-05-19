Мохнаткина провела совместную тренировку с Камару Усманом
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Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина провела совместную тренировку с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
«Среда! День борьбы. Классная мотивация — тренироваться с лучшими в этом деле. Здесь, в зале Sanford MMA, чемпион UFC Камару Усман!», — написала Мохнаткина в социальных сетях.
Напомним, сейчас Марина является бойцом лиги американской PFL и принимает участие в регулярном сезоне 2022 года. Последний бой Мохнаткина провела с американкой Кайлой Харрисон на турнире PFL 3. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Харрисон.
Усман в последнем поединке одолел соотечественника, Колби Ковингтона.
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