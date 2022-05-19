Роберт Уиттакер подерётся с Марвином Веттори 3 сентября в Париже

UFC всё же планирует организовать поединок между бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Робертом Уиттакером и бывшим претендентом на титул Марвином Веттори, сообщает MMAFighting.



Изначально планировалось, что поединок состоится на турнире UFC 275, однако Уиттакер выбыл с боя из-за травмы. Сообщается, что новой датой поединка Уиттакера и Веттори станет 3 сентября. Бой пройдёт на турнире в Париже.



В главном поединке этого турнира встретятся Сириль Ган и Тай Туиваса.



В последнем бою Веттори встречался с Пауло Костой. Их поединок проходил на UFC Вегас 41 и завершился победой Марвина единогласным решением судей.



Уиттакер в последний раз сражался на UFC 271, где ему противостоял чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Победу единогласным решением судей одержал Исраэль.

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