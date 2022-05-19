Роберт Уиттакер подерётся с Марвином Веттори 3 сентября в Париже

UFC всё же планирует организовать поединок между бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Робертом Уиттакером и бывшим претендентом на титул Марвином Веттори, сообщает MMAFighting.
Изначально планировалось, что поединок состоится на турнире UFC 275, однако Уиттакер выбыл с боя из-за травмы. Сообщается, что новой датой поединка Уиттакера и Веттори станет 3 сентября. Бой пройдёт на турнире в Париже.
В главном поединке этого турнира встретятся Сириль Ган и Тай Туиваса.
В последнем бою Веттори встречался с Пауло Костой. Их поединок проходил на UFC Вегас 41 и завершился победой Марвина единогласным решением судей.
Уиттакер в последний раз сражался на UFC 271, где ему противостоял чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Победу единогласным решением судей одержал Исраэль.
- 19 мая 2022
-
19:54
-
18:50
-
17:30
-
16:05
-
15:34
-
14:20
-
13:01
-
12:16
-
11:17
-
10:07
-
09:13
-
06:24
-
05:59
-
05:48
-
05:33
-
00:09
- 18 мая 2022
-
23:28
-
22:17
-
21:16
-
20:33
-
19:27
-
18:13
-
17:21
-
16:59
-
15:38
-
14:36
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
12:36
-
11:46
-
10:54
-
10:45
-
09:53
-
09:15