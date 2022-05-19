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Александр Емельяненко показал архивные кадры боя с Фёдором в финале ЧР по боевому самбо

Александр Емельяненко показал архивные кадры боя с Фёдором в финале ЧР по боевому самбо
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав часть видеозаписи с его поединка по боевому самбо с братом, Фёдором Емельяненко.

Братья Емельяненко соглись в поединке в финале чемпионата России по боевому самбо в 2012 году. Бой продлился всего семь секунд — Фёдор успешно провёл приём и одержал победу над братом.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона.

Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.

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