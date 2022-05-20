Экс-соперник Канело посоветовал Биволу не соглашаться на реванш

Эрисланди Лара, бывший соперник абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, посоветовал чемпиону мира по версии WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрию Биволу не соглашаться на реванш с мексиканцем.
«На глазах у всех фанатов Канело было понятно, что Бивол доминировал над ним и побил его. Все могли это увидеть. Я чувствую, что я выиграл бой с Альваресом, но нужно двигаться дальше. Мы просили о реванше, однако не получили ответа. Все знают, что я тогда победил. У Канело грамотная и умная команда, они знают, что делают. Конечно, вероятнее всего он попытается заполучить реванш. На месте Бивола я бы не дал Канело этой возможности. Зачем рисковать стать жертвой настоящего ограбления? Он уже побил его, не вижу никакой потребности для Бивола в реванше», — приводит слова Лары Boxingnews24.
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