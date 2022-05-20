Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-соперник Канело посоветовал Биволу не соглашаться на реванш

Экс-соперник Канело посоветовал Биволу не соглашаться на реванш
Комментарии

Эрисланди Лара, бывший соперник абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, посоветовал чемпиону мира по версии WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрию Биволу не соглашаться на реванш с мексиканцем.

«На глазах у всех фанатов Канело было понятно, что Бивол доминировал над ним и побил его. Все могли это увидеть. Я чувствую, что я выиграл бой с Альваресом, но нужно двигаться дальше. Мы просили о реванше, однако не получили ответа. Все знают, что я тогда победил. У Канело грамотная и умная команда, они знают, что делают. Конечно, вероятнее всего он попытается заполучить реванш. На месте Бивола я бы не дал Канело этой возможности. Зачем рисковать стать жертвой настоящего ограбления? Он уже побил его, не вижу никакой потребности для Бивола в реванше», — приводит слова Лары Boxingnews24.

Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022