Хабиб рассказал, что не получил ответа от Даны Уайта на сообщение о Махачеве

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что написал президенту UFC Дане Уайту об Исламе Махачеве после победы бразильца Чарльза Оливейры над американцем Джастином Гэтжи.



«Откровенно говоря, это первый раз с тех пор, как мы начали общаться, когда Дана мне не ответил. Я отправил ему сообщение: «Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам». Я написал ему что-то такое, но ответа не получил. Я думаю, что Дана был занят. Такое произошло впервые, но это нормально. Все делают ошибки. Он вернётся сильнее», – приводит слова Нурмагомедова ESPN MMA.

На счету Махачева 22 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе Оливейры 33 победы и восемь поражений в MMA.