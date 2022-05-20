Хабиб рассказал, что не получил ответа от Даны Уайта на сообщение о Махачеве
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что написал президенту UFC Дане Уайту об Исламе Махачеве после победы бразильца Чарльза Оливейры над американцем Джастином Гэтжи.
«Откровенно говоря, это первый раз с тех пор, как мы начали общаться, когда Дана мне не ответил. Я отправил ему сообщение: «Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам». Я написал ему что-то такое, но ответа не получил. Я думаю, что Дана был занят. Такое произошло впервые, но это нормально. Все делают ошибки. Он вернётся сильнее», – приводит слова Нурмагомедова ESPN MMA.
На счету Махачева 22 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе Оливейры 33 победы и восемь поражений в MMA.
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