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Абдель-Азиз: Махачев сделал бы Оливейру похожим на любителя, сто процентов

Абдель-Азиз: Махачев сделал бы Оливейру похожим на любителя, сто процентов
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказал мнение, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев доминировал бы в поединке с Чарльзом Оливейрой.

«Ислам сможет провести сабмишен. У Ислама определённо это получилось бы. Он бы доминировал в их поединке. Махачев бы сделал его похожим на любителя, сто процентов. Конечно, бой с Оливейрой получился бы непростым в любом случае. Я думаю, Чарльз может одолеть всех, кроме Ислама и Бенеила Дариуша», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

Напомним, Махачев последний бой провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой Ислама в первом раунде техническим нокаутом. Махачев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу.

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