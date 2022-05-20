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Гай Германика: Кадыров — единственный человек, кто мог повлиять на Александра Емельяненко

Гай Германика: Кадыров — единственный человек, кто мог повлиять на Александра Емельяненко
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Известный российский режиссёр Валерия Гай Германика высказалась о российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко. Гай Германика снимала документальный фильм про подготовку Александра к поединку с Магомедом Исмаиловым.

«Почему Емельяненко преследуют скандалы и одиозность? Это его лайфстайл. Он получает то, на что он работает. Всеми силами своими. Хотя Емельяненко у меня в этом фильме раскрывает эту тему, как-то отвечает на этот вопрос. Думаю, что ему это нравится, наверное.

Как Рамзан Кадыров разрешил себя снимать? Он в очень хороших отношениях с Сашей. На тот момент Емельяненко у него тренировался. Рамзан Ахматович – единственный человек, который вообще как-то мог повлиять на Емельяненко. С ним Саша был совсем другим: он не пил, вёл здоровый образ жизни. И Кадыров действительно оказывал на него сильное влияние. Сейчас не знаю, какие у них отношения. Я сейчас не общаюсь с Сашей», — приводит слова Гай Германики «РБ Спорт».

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