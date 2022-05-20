Фабио Мальдонадо принял бой с Кириллом Сидельниковым из Fedor Тeam

Бразильский боец смешанных единоборств Фабио Мальдонадо выразил согласие провести поединок с россиянином Кириллом Сидельниковым из команды Фёдора Емельяненко. Об этом сообщает пресс-служба URAL Fighting Championship (URAL FC). Бой запланирован на 1 июля и должен пройти в Перми.
«Чтобы доставить удовольствие российской ММА-публике, нужен кто-то вроде Фабио Мальдонадо. Я не вижу в тяжах никого, кто провёл бы больше боёв с топовыми российскими и иностранными бойцами. Бой Мальдонадо – идеальный вариант для Кирилла Сидельникова с достаточно хорошим уровнем бокса и навыками боевого самбо. Думаю, Кирилл переведёт в партер и выиграет техническим нокаутом. Фабио при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», — поделился мнением президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
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