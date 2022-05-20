Источник: за вымогательством, в котором обвиняют бойца Магомедова, стоит сын миллиардера
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За вымогательством у несовершеннолетнего, в котором обвиняется российский боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов, стоит 17-летний сын миллиардера Павла Врублевского. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
Напомним, Магомедова вместе с сообщником не так давно задержали в Москве. Обоим предъявили обвинения в вымогательстве денег у 17-летнего парня.
По сведениям источника, заказчиком выступил сын основателя компании СhronoPay Павла Врублевского Пётр. Сообщается, что пострадавший торговал поддельными часами Rolex, которые как раз и приобрёл сын Врублевского по цене ₽ 600 тыс., при том что рыночная их стоимость составляет ₽ 1,2 млн. После того как обман вскрылся, Пётр поставил юношу «на счётчик» и отправил к нему своих бойцов.
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