Источник: за вымогательством, в котором обвиняют бойца Магомедова, стоит сын миллиардера

За вымогательством у несовершеннолетнего, в котором обвиняется российский боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов, стоит 17-летний сын миллиардера Павла Врублевского. Об этом информирует телеграм-канал Mash.



Напомним, Магомедова вместе с сообщником не так давно задержали в Москве. Обоим предъявили обвинения в вымогательстве денег у 17-летнего парня.

По сведениям источника, заказчиком выступил сын основателя компании СhronoPay Павла Врублевского Пётр. Сообщается, что пострадавший торговал поддельными часами Rolex, которые как раз и приобрёл сын Врублевского по цене ₽ 600 тыс., при том что рыночная их стоимость составляет ₽ 1,2 млн. После того как обман вскрылся, Пётр поставил юношу «на счётчик» и отправил к нему своих бойцов.