Суд избрал меру пресечения бойцу Магомедову, задержанному по обвинению в вымогательстве

Российский боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов, задержанный по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, два ближайших месяца проведёт под домашним арестом. Как сообщает телеграм-канал 112, такую меру пресечения на время расследования для него избрал суд. Если вина Асхаба будет доказана, он может получить срок в виде лишения свободы до семи лет.

Ранее сообщалось, что за вымогательством у несовершеннолетнего стоит 17-летний сын миллиардера Павла Врублевского, якобы пострадавший от действий потерпевшего и решивший по этой причине отправить к нему своих бойцов. Помимо Магомедова, был задержан также его сообщник.

Видео задержания Асхаба Магомедова: