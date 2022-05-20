Суд избрал меру пресечения бойцу Магомедову, задержанному по обвинению в вымогательстве
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов, задержанный по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, два ближайших месяца проведёт под домашним арестом. Как сообщает телеграм-канал 112, такую меру пресечения на время расследования для него избрал суд. Если вина Асхаба будет доказана, он может получить срок в виде лишения свободы до семи лет.
Ранее сообщалось, что за вымогательством у несовершеннолетнего стоит 17-летний сын миллиардера Павла Врублевского, якобы пострадавший от действий потерпевшего и решивший по этой причине отправить к нему своих бойцов. Помимо Магомедова, был задержан также его сообщник.
Видео задержания Асхаба Магомедова:
Комментарии
- 20 мая 2022
-
17:06
-
16:54
-
15:47
-
15:07
-
14:33
-
13:43
-
13:25
-
12:35
-
11:59
-
11:33
-
10:48
-
10:08
-
09:18
-
08:42
-
01:00
- 19 мая 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:53
-
20:50
-
19:54
-
18:50
-
17:30
-
16:05
-
15:34
-
14:20
-
13:01
-
12:16
-
11:17
-
10:07
-
09:13
-
06:24
-
05:59
-
05:48
-
05:33
-
00:09
Партнерский контент