Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Суд избрал меру пресечения бойцу Магомедову, задержанному по обвинению в вымогательстве

Суд избрал меру пресечения бойцу Магомедову, задержанному по обвинению в вымогательстве
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов, задержанный по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, два ближайших месяца проведёт под домашним арестом. Как сообщает телеграм-канал 112, такую меру пресечения на время расследования для него избрал суд. Если вина Асхаба будет доказана, он может получить срок в виде лишения свободы до семи лет.

Ранее сообщалось, что за вымогательством у несовершеннолетнего стоит 17-летний сын миллиардера Павла Врублевского, якобы пострадавший от действий потерпевшего и решивший по этой причине отправить к нему своих бойцов. Помимо Магомедова, был задержан также его сообщник.

Видео задержания Асхаба Магомедова:

Скандальный боец доигрался. Силовики вменяют Асхабу серьёзную статью. Видео Скандальный боец доигрался. Силовики вменяют Асхабу серьёзную статью. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022